West-Brabantse amateurclubs stoppen met eerste teams, maar in Bergen op Zoom is er juist een nieuwe

Nadat hij rake klappen krijgt, stapt hij in zijn auto en rijdt Roosenda­ler vlakbij terras onderstebo­ven

SINT WILLEBRORD - ,,Het is nooit in mijn hoofd geweest om iemand dood te rijden”, zegt de 31-jarige Willebrorder tegen de rechters in Breda. Hij zou vorig jaar opzettelijk op een man uit Roosendaal zijn ingereden. Een poging tot doodslag, vindt de aanklager.