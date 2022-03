Werken aan grachten in Grensstraat stilgelegd

De gemeente heeft al wel gezorgd voor de aansluiting van de regenwaterriolering van de Kammenstraat op de gracht van de Grensstraat. De werken in de Kammenstraat zelf kunnen dus gewoon verder blijven verlopen zoals gepland en zullen hierdoor geen extra vertraging oplopen. Vrijdag zal aannemer Vermetten de aansluiting van de regenwaterriolering op de gracht in de Grensstraat afwerken. Dan is er terug verkeer mogelijk over het kruispunt Kammenstraat met de Grensstraat én kan je terug door de Grensstraat rijden. “Zodra we de nodige verduidelijkingen of aanpassingen aan de Nederlandse leidingen langs de gracht van de Grensstraat hebben, plannen we de werken aan de gracht en inbuizingen terug in”, klinkt het.