Weinig sympathie voor stomdronken stapper die door taxichauffeur geweigerd wordt

Auto vat vuur in Hoboken en brandt volledig uit: “Mensen probeerden te helpen, maar het werd snel erger”

In de Emiel Vloorsstraat in Hoboken is woensdagavond een auto in brand gevlogen op één van de parkeerplaatsen langs de weg. Het vuur trok nogal wat aandacht van de buurtbewoners, die kort probeerden om zelf het vuur te blussen. De brandweer kreeg de brand snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de wagen helemaal uitbrandde.”