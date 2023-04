WEER. Zo goed als heldere ochtend in Essen

Flinke schade na botsing op kruispunt in Roosendaal

ROOSENDAAL - Twee voertuigen zijn donderdagmiddag met elkaar in botsing gekomen in Roosendaal. Het ging rond 16.25 uur mis op de kruising van de Zundertseweg met ‘t Zand. Nog onduidelijk is wat er precies gebeurde. Niemand hoefde naar het ziekenhuis.