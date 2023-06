WEER. Vanochtend kans op helder weer in Essen

Australi­sche soapster­ren van ‘Home And Away’ strijken neer in … feestzaal ‘t Fortje: “Antwerpen én zijn gebouwen: prachtig”

Hoog bezoek in Deurne vandaag. Het Australische acteurskoppel acteurskoppel Paddy O‘ Conner en Sophie Dillman, beter bekend als Dean en Ziggy uit de populaire Australische soapreeks Home And Away, hield in feestzaal ’t Fortje op het Arenaplein in Deurne een ‘meet-and-greet’. Van over heel Vlaanderen zakten fans af om hun grote helden te ontmoeten.