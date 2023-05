WEER. Kans op helder weer in Essen vanochtend

Brommer in brand gestoken bij pizzeria aan Sportpa­leis: “Nog niet duidelijk of dit gelinkt is aan drugsmili­eu”

Bij restaurant Pizza Lounge tegenover het Sportpaleis in Deurne is in de nacht van dinsdag op woensdag een brommer in brand gestoken. Het vuur beschadigde ook een raam en de gevel van het pand, maar binnen is er geen schade. Het is volgens de Antwerpse politie nog te vroeg om te spreken over een aanslag in het drugsmilieu.