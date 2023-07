WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Essen vandaag

“Als u er niet was geweest, lag ik nu onder de grond”: Vlaming (60) redt Engelse toerist van verstik­kings­dood op vakantie in Spanje

Voor Pierre De Wispeleir (60) en zijn familie nam een rustig weekje vakantie in Spanje een tamelijk drastische wending. Ze waren nog maar net aangekomen in hun hotel in Lloret De Mar toen een Engelse toerist vlak naast Pierre plots begon te stikken. Een stuk ontbijt dat in zijn keel bleef steken. In tegenstelling tot veel omstaanders wist Pierre daar wel raad mee. Hij stond op en paste ogenblikkelijk een Heimlichmanoeuvre toe. “Veel mensen liepen gewoon weg.”