Wat is er op Koningsdag te doen in Rucphen, Sprundel, Schijf, Sint Willebrord en Zegge?

Verkeersinfo 20 minuten file op Antwerpse Ring tussen Knooppunt Beveren en Tijsmans­tun­nel

Vandaag is het de Antwerp 10 Miles. De Kennedytunnel richting Nederland is daardoor tot minstens 17 uur afgesloten. Dit veroorzaakt verkeershinder in en rond Antwerpen. Zo verlies je 21 minuten op de Antwerpse Ring tussen Knooppunt Beveren en de Tijsmanstunnel.