Waarom topfavoriet Bob de Jong zich niet in de rallywagen maar op de fiets voorbereid op de GTC Rally

Verkeersinfo Uur file op Antwerpse Ring richting Beveren door ongevallen in Antwerpen-Noord en Merksem

Rond 17.30 uur gebeurde een ongeval ter hoogte van Antwerpen-Noord op de Antwerpse Ring richting Nederland. Het verkeer kan er enkel over de linkerrijstrook. Niet veel later gebeurde een ongeval ter hoogte van Merksem richting Gent. De betonherstellingen in de Liefkenshoektunnel gooien ook roet in het eten. Je verliest momenteel een uur en 3 minuten van Antwerpen-Noord tot de Liefkenshoektunnel.