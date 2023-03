Vzw Kobie organiseert 100ste concert met History of Songfestival en plant

In 2012 richtte het Essense gemeentebestuur de vzw Kobie op: Ko(m) B(ijeen) I(n) E(ssen). De vzw staat in voor het cultureel aanbod in Essen en is erop gericht om mensen in Essen te laten samenkomen. History of Songfestival is het 100ste concert. Muzikanten Axl Peleman, Neeka, Maarten Flamand, Esther Lybeert en Radio 1-journalist Wouter Mattelin je mee op een reis door de tijd met opvallende anekdotes én een portie klassiekers.

Thuiskomen

Voor Axl Peleman is het niet de eerste keer dat hij in de Rex zal staan. “Ik kom al sinds mijn jeugd naar concerten kijken in de Rex en heb het geluk gehad er de voorbije 35 jaar héél vaak te mogen spelen. Ik heb er ook een pak onvergetelijke backstagemomenten meegemaakt. Ik heb altijd graag in Essen gespeeld, dus het is niet meer dan logisch dat ik er enorm naar uitkijk om met enkele fantastische muzikanten de History of Songfestival voor jullie te mogen brengen.”

‘t Park Zomert

Kobie heeft ook voor de zomer grote plannen. “We kunnen al enkele grote namen verklappen voor ons gratis festival ‘t Park Zomert,” vertelt Helmut Jaspers, schepen van Cultuur. “Zo komen Tom Dice en Kato Callebaut van The Starlings optreden. Toevallig of niet: ook zij hebben een link met het Songfestival want zij haalden de selectie voor België net niet. Verder komen Isabelle A en Ianthe Tavernier met Les Copines. Voor de senioren voorzien we een apart programma met Micha Marah en Connie Neefs.”

