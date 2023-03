Vooruit pleit voor betere parkeermogelijkheden voor bakfietsen: “Gebruik neemt alleen maar toe”

Bakfietsen duiken meer en meer in het straatbeeld op en op sommige plaatsen wordt er zelfs al speciaal ruimte voorzien bij fietsenstallingen. “Vooral bij jonge gezinnen die geen tweede (of zelfs eerste) auto meer willen aanschaffen zijn de fietsen erg in trek”, zegt Tuur. “Het enige probleem is dat er nauwelijks of geen parkeerplaatsen zijn voorzien bij de winkels, stations of bushaltes. In steden worden dergelijke fietsen meestal gewoon op de stoep geparkeerd, wat daar soms voor overlast of gevaarlijke situaties kan zorgen.”