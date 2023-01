Vluchtelingen Hievy en Muhammad dankbaar voor ontvangst in Brabant: ‘Maar we leven met een gat in ons hart’

ZEVENBERGEN/RUCPHEN - Met een touringcar van de ene naar de andere sporthal, door naar de opvang in een oud klooster. Ook in Brabant wordt wat afgesleept met vluchtelingen. BN DeStem volgt twee van hen op de voet: ,,Toen ik in Nederland aankwam, dacht ik dat ik doodging.”