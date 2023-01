Vlaanderen vloekt na nieuw dieptepunt drugsoorlog: ‘Het begint hier op Nederland te lijken’

Wuustwezel Wuustwezel beste leerling van de klas op vlak van investerin­gen in fietsinfra­struc­tuur

De gemeente Wuustwezel heeft het voorbije jaar één miljoen euro geïnvesteerd in verschillend fietsprojecten. Het is daarmee koploper in de regio. De Vlaamse overheid doet overigens een forse duit in het zakje. Voorelke twee euro die de gemeente investeert, draagt Vlaanderen één euro bij.

9 januari