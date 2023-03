Vijftienjarige El Jattari scoort bij basisdebuut voor winnend BSC

vrouwenvoetbalDe Rotterdamse vrouwen van RSV Antibarbari keerden met lege handen terug uit Roosendaal. Het gevecht in de staart van de zondag eerste klasse C werd met 3-2 in het voordeel van BSC beslist. ,,We hebben vandaag goede zaken gedaan en de manier waarop stelt me heel tevreden", glunderde BSC-trainer Mark van Gils.