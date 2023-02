Vier weekenden geen directe treinverbinding tussen Essen en Antwerpen

Antwerpen BINNENKIJ­KER. Een van de chicste herenhui­zen van Antwerpen, de buren van ‘het bootje’, staat te koop: “Hier gaat design samen met authentie­ke elementen”

‘Het bootje’ is een begrip in Antwerpen: op de hoek van de Schilders- en de Plaatsnijdersstraat, uitkijkend op het KMSKA, pronkt een balkon in de vorm van een schip. Wij konden binnenkijken bij de buren, in een van de chicste herenhuizen van Antwerpen. Eigenares Aida Heerman (55) zette het interieur volledig naar haar hand, met respect voor de authentieke elementen. Het stulpje kan bovendien binnenkort van jou zijn.

11 februari