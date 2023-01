Vergunning zonnepark Wouw opnieuw blokkeren wordt lastig, verwacht gemeente Roosendaal

Antwerpen/Deurne “Pak andere granaat, die van mij gaan niet zo hard”: ‘de Algerijn’ veroor­deeld tot 8 jaar cel voor aanslagen

Drugscrimineel Mohamed Reda C., ook wel ‘de Algerijn’ genoemd, Farhan Bouzambou en Imrane El L. zijn veroordeeld voor een reeks aanslagen in het drugsmilieu van juni 2020 in Deurne. Die vonden plaats vlak bij de privéwoning van burgemeester Bart De Wever (N-VA). De opdrachtgevers krijgen straffen van acht en zeven jaar. De aanslagen waren een wraakactie na een diefstal van blokken cocaïne.

11 januari