Verdachte moord Jelle Leemans na acht jaar weer in voorarrest, advocaat ‘verbouwereerd’

Column Tarte de Mathieu: daar lusten we er nog wel een paar van

Wat moet dat heerlijk zijn. Weten dat je de sterkste bent. Je tegenstander in de ogen kijken en zien dat hij aan zijn limiet zit, terwijl jij voelt dat je nog beter kunt. Dat je nog iets extra’s hebt. En dan versnellen, al je tegenstanders uit het wiel kletsen op de Poggio en in de afdaling van die Italiaanse bult beginnen aan je glorietocht naar de Via Roma.