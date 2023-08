Verdachte aangehouden vanwege mogelijke schietpartij op camping in Schijf

Wijkonder­steu­nings­team onder­schept drugsdeal

Het wijkondersteuningsteam (WOT) van de Antwerpse politie heeft afgelopen zondag een drugsdeal weten te onderscheppen op de Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken. Het team was getuige van deze gebeurtenis. Naar aanleiding hiervan zijn er huiszoekingen uitgevoerd en de dealer is onder bepaalde voorwaarden weer vrijgelaten.