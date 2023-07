Veel schade bij ongeluk op A58 bij Sint Willebrord

200 euro voor Roosendaal­se jongeren om cultuur te (leren) beleven

ROOSENDAAL - Ludwig van Beethoven? Die kennen we niet. Doe ons Maradonnie maar! Het Tongerlohuys? Musea zijn voor oude mensen. Geef ons liever Ploegendienst. En op zondag gaan we eerder naar de voetbal dan naar een strijkje in De Kring.