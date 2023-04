Van dansgigant tot vogelvriend: deze mensen kregen vandaag een lintje in Roosendaal en de dorpen

Antwerpen wil anderstali­gen inschake­len als vrijwilli­ger bij sportvere­ni­gin­gen

De stad Antwerpen gaat sportverenigingen ondersteunen in het vinden, begeleiden en opleiden van anderstalige volwassenen als vrijwilliger. De stad zet hier in totaal 100.000 euro budget voor in, waarvan de helft subsidie van de Vlaamse overheid. Projecten indienen kan tot eind juni.