Van 11 tot 88, carnaval is voor jong en oud en dat bewijzen zij: ‘De grenzen vallen weg, er is geen onderscheid meer’

Antwerpen UPDATE: Lichaam gevonden in apparte­ment in Antwerpen: geen vermoeden van kwaad opzet

In de Moonsstraat in de Brederodebuurt in Antwerpen is vrijdagavond een overleden persoon aangetroffen in een appartement. Dat bevestigt het Antwerps parket. In eerste instantie werd het incident door het parket bezien als een verdacht overlijden, maar ondertussen laat men weten dat er geen sporen zijn gevonden van kwaad opzet.

11 februari