Unieke werken op Kalmthoutse Heide: veengebied De Nol wordt ‘ingepakt' met folie van één kilometer lang

Kalmthout Arboretum Kalmthout krijgt prestigieu­ze Britse erkenning als ‘Feel Good Garden 2022'

Het Arboretum Kalmthout is voor het tweede jaar op rij verkozen tot RHS Overseas Partner Garden of the Year. Een mooie erkenning voor de plantentuin in Kalmthout die het haalde van 199 andere verspreid over het Verenigd Koninkrijk en vele andere landen. Een titel die het heeft te danken aan (buitenlandse) bezoekers die een stem uitbrachten. De Britten omschrijven het Arboretum als “een van ’s werelds meest prestigieuze verzameling van planten en een van Europa’s mooiste tuinen”.

13:54