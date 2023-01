Uitslaande brand beschadigt monumentaal pand in Roosendaal

Gooreind Steen Vastgoed start in mei met bouw luxepro­ject in Gooreind

Projectontwikkelaar Steen Vastgoed start in mei de werkzaamheden op voor een grootschalig woonproject in Gooreind. Op de hoek van de Goorbosstraat en de Oude Baan zal dan een project verrijzen van twintig luxe-appartementen en dertien woningen. Het gaat om het laatste stukje in Gooreind waar een dergelijk grootschalig project mogelijk is. De prijzen variëren van 310.000 tot 510.000 euro.

