Uitbraak van coronavirus in wzc Sint-Michaël in Essen: 47 bewoners en 31 personeelsleden besmet

HOBOKEN 2020, het jaar dat Umicore angst zaaide bij de buurtbewo­ners: “Verplichte verhuis? Waar ga ik dan terechtko­men?”

9 december Een jaar om zo snel mogelijk te vergeten. Wie heeft er ondanks alles toch zijn of haar stempel op 2020 kunnen drukken en welke gebeurtenissen in en rond Antwerpen zitten sinds dit jaar in het collectief geheugen? Een plotse piek in de lood-in-bloedwaarden bij buurtbewoners van Umicore en de verplichte verhuis van huurders deed heel wat stof opwaaien dit jaar. Een reconstructie en blik op de toekomst. Een aflevering gemist in onze 20 van 2020 van Antwerpen? Lees ze hier.