Uitbraak van corona in basisschool Wigo: school gaat toe en verbod op buitenschoolse activiteiten en verenigingen wordt gevraagd werking stil te leggen

Er was enerzijds de clusterbesmetting in een van de klassen, maar ook in twee andere klassen waren er kinderen die positief hebben getest. Het gaat om besmettingen in het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Alles samen een tiental. “Aangezien de kinderen in de school door broers en zussen, maar ook door sociale contacten in vele gevallen aan elkaar gelinkt zijn, is het gemeentebestuur, tevens schoolbestuur, na een overleg met CLB en de eerstelijnszorg overeengekomen om drastische maatregelen te nemen om het virus een halt toe te roepen”, klinkt het in een nota die zaterdagavond nog aan de ouders is bezorgd. De school en het gemeentebestuur zijn wel ongerust omdat het in alle gevallen om de Britse variant gaat.

Vrees voor meer besmettingen

Verenigingsleven plat

De gevolgen zijn drastisch, want de school gaat toe. In berichten die naar de ouders werden gestuurd zaterdagavond, werd duidelijk gemaakt dat de school wil vermijden dat ze de draaischijf wordt van nog meer besmettingen. Alle leerlingen zullen afstandsonderwijs krijgen. Voor de kleuters zijn er geen gevolgen, maar daar worden de maatregelen wel verscherpt. “We moeten er nu alles aan doen om het aantal besmettingen in de school, maar ook elders in onze gemeente, onder controle te houden. De gevolgen van deze corona-opstoot reiken helaas verder dan de school. Heel wat leerlingen van Wigo zijn ook lid van een of andere jeugd- of sportvereniging. Uit voorzorg vragen we verenigingen in Wildert om hun vrijetijdsactiviteiten voorlopig stop te zetten. Ook Wildertse leden die elders in een vereniging actief zijn, raden we sterk aan om hun bezigheden preventief op pauze te zetten. We hopen dat er volgende zaterdag, na de tweede test, zo weinig mogelijk positieve gevallen zijn, en dat er vanaf 29 maart zoveel mogelijk leerlingen weer naar school kunnen gaan.”