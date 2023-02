Trommelaeren tijdelijk weg van Nieuwe Markt

Wuustwezel Koppel opent nieuwe garage Vangeel aan Bredabaan: “Het kriebelde toch een beetje om een eigen zaak te starten”

Guy Vangeel (35) en zijn partner Kirby Moeskops (40) hebben samen garage Vangeel geopend aan de Bredabaan in Wuustwezel. Toch een beetje een droom voor Guy na altijd in loondienst te hebben gewerkt en in bijberoep zelf wat aan auto’s gesleuteld te hebben. Voor Kirby is het een ommezwaai na dertien jaar in een parfumerie gewerkt te hebben.