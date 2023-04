Transferoverzicht amateurvoetbal | Wie speelt volgend seizoen waar?

UAntwerpen houdt expo in zestiende-eeuws pareltje ‘Het Brantijser’

Een verborgen parel: dat is ‘Het Brantijser’ op de Antwerpse Sint-Jacobsmarkt. Universiteit Antwerpen, dat in het zestiende-eeuwse gebouw de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte onderbracht, wil daar verandering in brengen, met een nieuwe expo die op 27 april opent. Volgens decaan Luc Herman gaat het om een ‘groeiende’ expo.