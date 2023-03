Taart op de laatste coronatestdag in West-Brabant: ‘Goed dat het nu voorbij is’

Politie stelt massaal overtredin­gen vast bij verkeers­con­tro­le op Luchtbal en in Merksem: 19 bromfiet­sen in beslag genomen

Verschillende teams van Lokale Politie Antwerpen hebben woensdag samen een controleactie gehouden in de omgeving van de Bredabaan in Merksem en in de wijk Luchtbal met bijzondere aandacht voor opgedreven bromfietsen. Daarbij werden 19 bromfietsen in beslag genomen, die opgedreven waren naar een niet toegelaten snelheid of niet verzekerd waren.