‘t Park Zomert zorgt opnieuw voor drie dagen sfeer

Bravis ziekenhuis scoort bijna 11 miljoen over 2022: ‘Trots, maar ook grote zorgen’

ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - Door een positieve score van 10,8 miljoen over 2022 is Bravis ziekenhuis in staat om weer wat extra vlees op de botten te krijgen in de aanloop naar de bouw van een nieuw ziekenhuis op Bulkenaar in Roosendaal.