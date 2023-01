't Kabaske vindt tijdelijk onderkomen in voormalige polikliniek

Antwerpen Ondanks protest tegen Scheldetun­nel gaat bouw ‘Oosterweel-spektakel­stuk’ van start, met dank aan... Zeebrugge

1,8 kilometer lang, drie rijstroken in elke richting met een vluchtkoker in het midden én een aparte fietskoker van zes meter breed. De realisatie van de Scheldetunnel is zonder meer het spectaculairste onderdeel van de Oosterweelverbinding. In een nieuwe bouwdok in Zeebrugge werden de werken vanmiddag officieel op gang getrapt. Tegen 2030 moet de nieuwe tunnel onder de Schelde een feit zijn. Tenminste, als protest de timing niet in de war stuurt.

23 januari