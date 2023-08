Strijd tussen voor- en tegenstanders nieuwe fabriek Cloetta duurt voort: ‘Slaat als tang op varken’

Moeder en zoon handelden in zwaar vuurwerk: ‘Niet aan kinderen verkocht, dus hoe erg is het nou?’

ROOSENDAAL/BREDA - Ze wilden wat snel geld verdienen, maar een moeder en zoon uit Roosendaal zeggen nu enorm spijt te hebben en flink geschrokken te zijn van hun arrestatie voor de handel aan huis in zwaar vuurwerk. Maar in de rechtbank van Breda zweeg de zoon voornamelijk over zijn aandeel, de moeder verkoos een vakantie in Frankrijk boven haar aanwezigheid in de rechtszaal.