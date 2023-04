Strijd tegen wapengeweld in Roosendaal is ‘dweilen met de kraan open’, zegt bezorgde burgemeester

Ongeval met bus en vrachtwa­gen in Beverentun­nel: kind en vrachtwa­gen­chauf­feur lichtge­wond

Er is maandagavond een ongeval gebeurd met een bus en een vrachtwagen in de Beverentunnel in Antwerpen. Hierbij raakten een kind dat in de bus zat en de vrachtwagenchauffeur lichtgewond.