Sterrenrestaurant Mijn Keuken in Wouw stopt per direct

Premier De Croo bezoekt grootscha­li­ge inzamelac­tie van Turkse gemeen­schap in Antwerpen: “Jong en oud, Turk en Belg: iedereen werkt samen”

Dinsdagavond heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) een grootschalige inzamelactie van de Turkse gemeenschap in Antwerpen bezocht. In het oude postgebouw worden al sinds de noodlottige aardbeving in Turkije en Syrië vrachtwagens vol hulpgoederen verzameld, en ook dinsdagavond zijn een 70-tal vrijwilligers druk bezig om alles te verpakken om naar het rampgebied te sturen.