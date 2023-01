Sterke henneplucht leidt naar grote drugsvondst in Roosendaalse flat

Zanger Jan Koevoet treedt op in Parrotia in Roosendaal

ROOSENDAAL - Zanger Jan Koevoet treedt zondag op in Parrotia aan de Markt 54 te Roosendaal. Voor Koevoet een ‘thuiswedstrijd’ want de zanger is een geboren en getogen Roosendaler. Met zingen begon hij in 2000.

10 januari