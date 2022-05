Steel Dreams uit Essen opent pop-up in Knokke: “Kuststreek heeft een grote renovatiemarkt waar wij op mikken”

Essen/KnokkeHet jonge bedrijf Steel Dreams uit Essen (provincie Antwerpen, red) van Nick Van Linden en Anky Van Wesenbeeck groeide op enkele jaren uit van een tweemanszaak naar een kleine KMO met ondertussen 14 werknemers. In heel Vlaanderen worden huizen en bedrijven voorzien van smeedwerk op maat. Een puur ambachtsbedrijf dat nu een volgende stap zet in de groei: een conceptstore in… jawel Knokke. “Mensen kiezen bij renovatie meer en meer voor accenten in staal en de kuststreek heeft nog een grote renovatiemarkt”, klinkt het. Op 28 en 29 mei is er een openingsreceptie voorzien.

Volledig scherm Steel Dreams uit Essen streeft ook de eigen dromen na: ze openen een conceptstore in Knokke. © RV

Steel Dreams is gevestigd op de Rijkmaker in Essen en is het ‘kindje’ van Nick Van Linden en Anky Van Wesenbeeck. Vorig jaar stapte Wannes Kuyps mee in de zaak om het bedrijf verder te kunnen uitbouwen op een gestructureerde manier met maximaal 50 procent per jaar om de klanten altijd een aanvaardbare levertermijn te kunnen bieden. “Nick werkte destijds bij een smid, maar in 2016 beslisten we om met een eigen zaak te starten”, vertelt medezaakvoerder Anky. “Aanvankelijk werkten vooral voor bedrijven, maar door de nodige mond aan mondreclame zijn we nu vooral actief op de particuliere markt en is de verdeling eerder 70-30. We zijn actief in héél Vlaanderen en af en toe zelfs in het buitenland. We hebben nu een opdracht voor een B&B in Berlijn. Duitsers kiezen blijkbaar liever voor Belgisch staal én willen dan ook dat wij het komen plaatsen (lacht).”

Pure ambacht

Steel Dreams is nog een bedrijf waar pure ambacht hoog in het vaandel wordt gedragen. Alles is ook maatwerk. Ramen en deuren in staal waren aanvankelijk de corebusiness, maar tegenwoordig gaat het veel verder dan dat. “Douchewanden, leuningen, spiegels, serres, kasten: alles is mogelijk. Onlangs hebben we zelfs een stalen vloer en een keuken in staal mogen plaatsen. Hoe zotter hoe liever”, knipogen Nick, Anky en Wannes. “Er is zelfs een vrij nieuwe tendens ook naar buitenschrijnwerk. Daar zetten we fors op in omdat we daar het verschil kunnen maken met de concurrentie. Ramen in staal die wij plaatsen zijn ook thermisch onderbroken dus perfect geïsoleerd. Dubbel en zelfs driedubbel glas is geen probleem.” Aan werkorders geen gebrek bij Steel Dreams. “Er wordt meer en meer gekozen voor bijvoorbeeld binnendeuren in staal of om in huis kamers te scheiden met een stalen wand”, vertellen de jonge ondernemers. “Het geeft toch ook net dat beetje meer cachet. We merken ook dat architecten er meer voor beginnen te kiezen. Bij immomakelaars horen we hetzelfde verhaal: wanneer een huis voorzien is van stalen deuren en dergelijke geeft dat een extra verkoopwaarde. Staal heeft – ook buiten – het voordeel dat wanneer het voorzien is van een poedercoating eigenlijk niet slijt.”

Knokke

Steel Dreams is op zes jaar tijd gegroeid naar een kleine KMO met veertien werknemers. Een mooie groei die het ook gestaag wil verderzetten. En daarom kiezen ze nu wat op het eerste zicht niet meteen een evidente keuze is: een pop-up conceptstore in Knokke. “We hebben via een kennis een pand kunnen huren op het Alfred Verweeplein”, vertellen Anky, Nick en Wannes. “Het is een regio waar we nu al redelijk actief zijn, maar er is daar ook gewoon een groot potentieel. De renovatiemarkt is daar groot en dat is net de markt waar wij vooral op mikken. Voor klanten in die regio zal het dan ook gemakkelijker zijn en moeten ze niet meer de verre verplaatsing naar Essen maken.”

Werkvolk

Groeien betekent vaak ook nood extra werkkrachten. “Goede werkkrachten zijn altijd welkom”, zeggen de drie ondernemers. “Belangrijk is dat wie bij ons begint, een teamspeler is. Elke deur en elke raam die hier wordt gemaakt, gaat door de handen van het hele team. De ene last, de ander zorgt voor de eindafwerking, de andere voor het plaatsen van het glas enzovoort. Het mooie is ook dat niets hier bandwerk is. Alles is op maat gemaakt. Niets is hetzelfde. Dat geeft ook wel veel voldoening. Je weet ook dat je echt iets creëert waar mensen (hopelijk) van genieten en trots op zijn.”

