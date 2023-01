Solidariteitsprijs Sooi Noldus gaat naar gezinnen die vluchtelingen uit Oekraïne opvangen

Zoersel Onderneem­ster Vesela Subotic woont al vijf jaar in kasteel Hallehof: “Ik heb al op veertien verschil­len­de plaatsen gewoond. Hier voel ik me voor het eerst echt thuis”

“Een kasteel is als een levend wezen, je moet er voortdurend mee bezig zijn.” Eind 2017 namen Vesela Subotic en haar gezin hun intrek in kasteel Hallehof in Halle-Zoersel. Vijf jaar later is Vesela nog altijd dolblij dat ze die stap heeft gezet. “Als het me even te veel wordt, ga ik buiten met de hond wandelen in het park. Al kan ik ook ontspannen van een cognac, een sigaar en een boek in de leesruimte.”

