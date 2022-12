Scholen en sociale dienst strijden samen tegen armoede

Het project is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de scholen. “Anderhalf jaar geleden hebben we samen met de scholen een projectgroep “armoede op school” opgericht”, zegt Brigitte Van Aert. “Samen onderzochten we de signalen en noden die de scholen opvangen en leerde de scholen de werking van de sociale dienst kennen. We organiseerden een themadag over schoolarmoede met verschillende sprekers. Tessa Verwimp vertelde ons over het scholenproject van Mol en de organisatie STOS ( samen tegen onbetaalde schoolfactuur) vertelde ons meer over het gratis traject dat zij aanbieden aan scholen rond meer bewustzijn over armoede en kostenbeleid.”