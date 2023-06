Schietpartij op Philipslaan was conflict tussen broers van twee families, een verdachte komt maandag vrij

Buurtres­tau­rant Hoøk in zwaar weer: uitbaters organise­ren originele acties in ruil voor financiële hulp

“Hoe moeilijk het ook is om toe te geven, we hebben jouw hulp nodig.” Met die woorden lanceerden Sandro (48) en Jos (50) een inzamelingsactie in een poging hun restaurant Hoøk in Borgerhout nieuw leven in te blazen. Het koppel ziet zwarte sneeuw door de coronalockdowns, energiecrisis en de recente loonindexering, maar wil ook niet zomaar geholpen worden: “Voor slechts 30 euro bieden we jou een fantastische apéro aan.”