Schietpartij op camping De Witte Plas in Schijf: ‘Hij stond voor mijn caravan, richtte en schoot’

Aanhangwa­gen vat vuur op Antwerpse Ring

Vanmorgen is het verkeer op de Antwerpse ring richting Gent een tijd gehinderd geweest door een voertuigbrand. Een ploeg van een bouwfirma was met een zware machine onderweg maar de aanhangwagen waarop de machine stond, kreeg technische problemen. De remmen vatten even vuur. Door het snelle optreden van de brandweer werd erger voorkomen. Gedurende de interventie sloot het Verkeerscentrum twee rijstroken af.