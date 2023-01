Sanneke Vermeulen (VVD) blijft vier maanden langer aan als vervangend wethouder in Roosendaal

Verstraten trad per 1 juli 2022 al na zes weken terug als wethouder. In september, kort nadat Vermeulen was benoemd als vervanger tijdens zijn ziekteverlof, vertelde Verstraten in deze krant voor het eerst publiekelijk over de darmkankerdiagnose die hem aan de kant houdt. Een terugkeer als wethouder sloot de Roosendaler daarbij niet uit, maar dat komt nu dus nog te vroeg. Zijn ziekteverlof is met vier maanden verlengd.