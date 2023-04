Sander was professioneel drummer, maar helpt nu verstandelijk beperkten met muziek: ‘De bewoners inspireren mij’

Nieuw masterplan voor Nationaal Park Kalmthout­se Heide blijft op verzet stoten: “Nog altijd veel onzekerhe­den”

Het Grenspark Kalmthoutse Heide stelde zich begin 2022 kandidaat om een Nationaal Park Vlaanderen te worden. Een idee dat bij heel wat gemeentebesturen en landbouwers op enige terughoudendheid kan rekenen, want de vrees voor nog extra druk op de landbouw is reëel. Vandaag stelt het Grenspark een hertekend Masterplan voor. De beslissing valt eind mei. Vier parken kunnen de erkenning krijgen. Maar valt dat in goede aarde ?