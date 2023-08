Russische oorlogshelmen, Wagner-emblemen; Thomas (56) handelt erin: ‘Stukje geschiedenis in wording’

“Nerveus? We mogen al blij zijn dat we deze kans krijgen”: Ant­werp-fans maken zich klaar voor histori­sche voorronde van Champions League

RAFC Antwerp is de beste club van het land, maar zal de ploeg van Alderweirelt en co zich vanavond ook op het wereldtoneel bewijzen? Die vraag beroert de in rood-wit en zwart gehulde supporters voor de aanvang van de historische Champions League-voorronde tegen AEK Athene in de Bosuil. Wij gingen langs bij drie supporterscafés en noteerden de stand van zaken vlak voor de wedstrijd: “De hymne van de Champions League voor de eerste keer in ons stadium horen. Daar krijg ik kiekevlees van.”