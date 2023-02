Rullens Fietsen breidt uit: ‘Als de fietsen netjes staan uitgestald, is hier veel meer uit te halen’

Antwerpen Saksia De Coster is maand lang levend kunstwerk in het KSMKA

In de Heldenzaal van het KSMKA is een wel heel bijzonder kunstwerk te bewonderen. Auteur Saskia De Coster (47) sluit zich er een maand lang op in een glazen kubus om haar nieuwe roman af te werken. Slechts om te eten en te plassen verlaat ze haar tijdelijke stek, contact heeft ze de hele februarimaand met niemand.

16:45