Ruim 4 jaar cel geëist voor inrijden op Roosendaler op terras in Sint Willebrord: ‘Hij gedroeg zich als een dolle hond’

Nieuw fietspad van Fietsostra­de F12 in Ekeren geopend

In Ekeren ligt er nu een nieuwe fietsverbinding van de Leo Baekelandstraat naar de spoorwegbrug aan de Kloosterstraat. Het nieuwe stuk fietspad is een comfortabele 4 meter breed, met ernaast een voetpad van 2 meter. Hiermee is de Fietsostrade F12 ei zo na afgewerkt.