Roosendaalse broers komen er goed vanaf met 1 dag cel en werkstraffen na matpartij

COLUMN Alle politieke partijen afschaffen? Klinkt leuk, werkt niet

Verrek, daar heb je Wassila Hachchi weer! De Bredase was een rijzende ster binnen D66, maar keerde de Tweede Kamer de rug toen na mot met Alexander Pechtold. (En ze ging iets voor Hillary Clinton doen in Amerika). Maar nu is ze terug en wil ze zélf D66-leider worden... om daarna die partij zo snel mogelijk op te heffen.