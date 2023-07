Roosendaaler dreigde Wilders en anderen kop af te snijden: ‘Ik zat niet lekker in mijn vel’

Verkeersinfo Ongeveer 20 minuten file in beide richtingen op Antwerpse Ring door ongeval in Kennedytun­nel

Er is een ongeval gebeurd op de Ring rond Antwerpen in de Kennedytunnel. De linkerrijstrook is versperd. Het is momenteel 21 min aanschuiven vanaf Antwerpen-Zuid richting Gent en 16 minuten tussen Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Oost.