Kan basketter Nick Celis job als notaris verliezen na wedstrijd­frau­de? “Onze deontologi­sche code is bijzonder streng”

3x3-basketter Nick Celis is voor drie jaar geschorst door de FIBA en de Vlaamse basketbalfederatie omdat hij fictieve toernooien zou hebben georganiseerd om te kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2020. Twee ex-ploegmaats van hem delen in de klappen. Maar kan die schorsing ook een weerslag hebben op Celis' carrière als notaris? Hij is tenslotte werkzaam voor een notarissenkantoor in Antwerpen met een bijzonder sterke reputatie. “We tillen zeer zwaar aan feiten van fraude.”