Regenbuien, maar soms ook zon in Essen vandaag

Illegale rave verbolgen na vele pv's en inbeslagna­me materiaal: "We hadden een deal met de politie!"

In de nasleep van de illegale raveparty op het Groot Schietveld heeft de politie nu al honderd processen-verbaal uitgedeeld, veelal voor alcohol- en drugsgebruik. Zo werden heel wat feestvierders betrapt toen ze onder invloed naar huis wilden rijden. Maar de agenten namen ook een zwik licht-, geluid- en muziekinstallaties in beslag. En dat was volgens de organisatie niet de afspraak. “We zijn dit weekend opnieuw slachtoffer geworden van politierepressie”, klinkt het kwaad.