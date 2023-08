Ex-medewer­kers Van Gorp beginnen nieuwe muziekwin­kel: ‘Blijven doen waar we goed in zijn’

ROOSENDAAL - Geen muziekwinkel én -werkplaats in Roosendaal? Dat was voor Walter Poppelaars en Erwin Eestermans geen optie. Bij muziekwinkel Van Gorp werd afgelopen zaterdag het licht uitgedaan, over een maand opent Magna Music.