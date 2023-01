‘RBC wás Kalsdonk, op de tribune en op het veld’, documentaire laat diepe band tussen club en wijk zien

Antwerpen Broodnodi­ge 'haventop­pers' krijgen brooddoos van Havenbe­drijf

Van 2 tot en met 10 februari zal er een mobiele camper door het havengebied van Zeebrugge en Antwerpen rijden, waar hij halt houdt op uiteenlopende locaties. Iedereen die in de haven werkt, mag een persoonlijke attentie komen afhalen. Dit jaar is dat een brooddoos. “De symboliek is niet ver te zoeken: havenmensen zijn broodnodig.”

10:45